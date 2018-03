'Kar tatili' yalancılarına karşı uyarı

KAYSERİ’de etkili olan kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan 'kar tatili' yalancılarına karşı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri uyarıda bulundu.

Kayseri’de dün etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde bugün için eğitime 1 gün ara verildi. Ancak sosyal medya üzerinden bazı kişiler, 'Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait internet sitesinden açıklama yapıldı, tüm okullar tatil' paylaşımları yaptı. Hatta daha da ileri giden bazı kişiler de müdürlüğe ait internet sitesinin ı ve Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı’nın adını kullandı. Resmi siteden alınan ın üzerine '9 Ocak 2017 günü olumsuz hava şartları nedeni ile Kayseri Merkez ve tüm ilçelerimizde resmi, özel kurs ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir' ifadeleri yazıldı ve sosyal medya üzerinden yoğun şekilde paylaşıldı.

Bu yöndeki asılsız paylaşımlar yaygınlaşınca Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri açıklama yaptı. Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, bu yöndeki paylaşımlara vatandaşların itibar etmemelerini istedi. Elmalı, bir gelişme yaşanırsa an be an duyuruların yapılacağını söyledi. Müdürlüğün resmi internet sitesinden de vatandaşlar uyarıldı. Siteden yapılan açıklamada da 'Sosyal Medyada ya da Kayseri Valiliği http://kayseri.gov.tr ve Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü http://kayseri.meb.gov.tr dışında çeşitli internet sitelerinde yapılan tatil haberlerine lütfen itibar etmeyiniz' İfadeleri kullanıldı.

DHA