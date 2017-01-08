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İstanbul Haberi: Kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

Kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

android-time 11:23 8 Ocak 2017
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Kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdiler
Kar ve soğuk havaya aldırmadan denize girdiler

 

İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL, (DHA) SARAYBURNU  Sahili'nde sabah saatlerinde biraraya gelen yaklaşık 20 kişilik grup, denize girmek için hazırlık yaptı. Soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen ve kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' ismini veren grup, tek tek denize atladı ve kısa süre yüzdükten sonra denizden çıktı. Dondurucu soğuğa rağmen denize girmenin, kendilerini iyi hissetmelerini sağladığını söyleyen Yüksel Sönmez, “Denize girmeye yazın başlıyoruz ve kar da olsa fırtına da olsa fark etmiyor. 12 ay boyunca sürekli girdiğimiz için vücudumuz suya artık dayanıklı. Bu, suyun bize vermiş olduğu bir şifa" dedi. Yusuf Özinal ise, vücudu dinç tutmak için denize girdiğini ve soğuk havadan etkilenmediğini söyledi.

 

DHA

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