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Şanlıurfa Haberi: Karacadağ’da, kayak sezonu açıldı

Karacadağ’da, kayak sezonu açıldı

android-time 09:42 9 Ocak 2017
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Karacadağ’da, kayak sezonu açıldı
Karacadağ’da, kayak sezonu açıldı

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA ) ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’ne 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ'da kayak sezonu açıldı.
Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nin 1919 rakımlı noktasındaki Karacadağ'da, kar yağışının ardından kayak merkezi sezonu açtı. Bölge illerinden yüzlerce kişi, hafta sonu Karacadağ'a akın etti. Kar kalınlığının 40 santimi bulduğu merkezde, yöresel kıyafetleri ile kayak yapanların görüntüsü profesyonel kayakçıları aratmazken, bazı çocuk ve kadınlar ise plastik kızaklarla kaymaya çalıştı.
Merkezin işletmecileri, sezonun açıldığı ilk hafta gösteriler ilgiden mutlu olduklarını, kayak yapmak isteyenlerin sayısının her yıl arttığını ifade etti.

 

DHA

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