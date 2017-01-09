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Adana Haberi: Karda aç kalan yaban hayvanları unutulmadı

Karda aç kalan yaban hayvanları unutulmadı

android-time 10:18 9 Ocak 2017
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Karda aç kalan yaban hayvanları unutulmadı
Karda aç kalan yaban hayvanları unutulmadı

ADANA'da karla kaplı doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına yem bırakıldı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşamsal tehdit altındaki yaban hayvanları için, farklı kurum ve kuruluşlar adeta seferberlik başlattı. CANKODER ve Adana Büyükşehir Belediyesi görevlileri, karlar altında kalan Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan'ın yüksek kesimlerinde yaban hayvanları için yem bıraktı. Ekipler, yılkı atları için saman, vahşi hayvanlar için mama, kuşlar için de mısırdan oluşan tonlarca yemi uygun bölgelere ulaştırdı.

DHA

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