Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kırıkkale Haberi: Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda 15 kişi tutuklandı

android-time 18:33 9 Ocak 2017
Haberler Son Dakika Haberi
Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda 15 kişi tutuklandı

KIRIKKALE Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PYD yapılanması kapsamında kapatılan okulların hissedarlarına yönelik operasyon sonucu gözaltına alınan 15 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Üç günlük sorgu sonunda sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ/PYD'ye yönelik yapılan soruşturma kapsamında örgütün Kırıkkale'deki okullarının 15 hissedarı sevk edildikleri Adliye'de mahkemece suçlu görüldü. Zanlılar T.K., H.Ç., E.Ü., M.S.D., H.İ., O.A., Ş.Ö., I.S., R.K., E.O., S.Ö., İ.K., R.K., E.D ve S.Ö tutuklanıp, Kırıkkale'ye bağlı Keskin Kapalı T Tipi Cezaevi'ne konuldu.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar