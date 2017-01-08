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Kocaeli Haberi: Kocaeli'de yarın okullar tatil

Kocaeli'de yarın okullar tatil

android-time 16:29 8 Ocak 2017
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Kocaeli'de yarın okullar tatil
Kocaeli'de yarın okullar tatil

KOCAELİ Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın için bir gün tatil edildiğini açıkladı.
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu yarın il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu bildirdi.   

DHA

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