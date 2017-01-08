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Konya Haberi: Konya'da eğitime kar engeli

Konya'da eğitime kar engeli

android-time 17:25 8 Ocak 2017
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Konya'da eğitime kar engeli
Konya'da eğitime kar engeli

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yarın için eğitime 1 gün ara verildi.
Konya Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ile Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde  09 Ocak Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullar, özel kreş ve gündüz bakım evlerinin tatil olduğunu açıkladı.  İl genelindeki kamu kurumunda çalışan hamile ve engellilerin idari izinli olduğu belirtildi. 

DHA

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