Kral Mausoleus'in mezarının restitüsyonu yapılacak

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki dünyanın yedi harikasından biri olan Kral Mausoleus'in (Mozoles) mezarının restitüsyonunu yapılıp, Bodrum Limanı'ndan anıt mezara giden yolun açılması için harekete geçildi. 1970 yılından bu yana Antik Halikarnassos Kenti'nde arkeolojik kazılar yapan ve 2003 yılındaki kazılarda Kral Mausoleus'in sarayını bulan Danimarkalı ünlü arkeolog Prof. Dr. Poul Pedersen, yardımcısıyla Bodrum'a gelerek çalışmalara başladı.

Bodrum'da 1993 yılında kurulan Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı, ilçenin 5 bin yıllık geçmişine ışık tutacak tarihi projelerin gün ışığına çıkarılması için kolları sıvadı. Kurucu üyeleri arasında Yiğit Gülöksüz, Fikri Sağlar ve Lale Aytaman gibi pek çok ünlü ismin bulunduğu Özay Kartal'ın başkanlığını yaptığı Vakıf, ilk olarak 1970 yılından bu yana Antik Halikarnassos Kenti'nde arkeolojik kazılar yapan ve 2003 yılındaki kazılarda Kral Mausoleus'in sarayını bulan arkeologları Prof. Dr. Poul Pedersen ile yardımcısı Prof. Dr. John Lund'u Bodrum'a davet etti.

Güney Danimarka Üniversitesi Halikarnas Kürsüsü'nde görevli arkeologlar Prof. Dr. Pedersen ve Prof. Dr. John Lund, Bodrum'a gelerek bugün vakıf binasında Özay Kartal ve profesyonel tur rehberi Semih Adıyaman, sualtı arkeoloğu Doçent Dr. Harun Özdaş, mimar Dilek Ertem, iş adamı İbrahim Atalay, profesyonel sanatçısı Oğuz Hamza, Bodrum Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi Yöneticisi Filiz Uygun'un da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyelerine Antik Halikarnassos ve dünyanın yedi harikasından biri olan Kral Mausoleus'in sarayı ve mezarı hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Poul Pedersen, Kral Mausoleus'in mezarının canlandırılması ve toprak altında kalan eserlerin çıkarılması için vakıf aracılığıyla yapılacak tüm çalışmalara 50 yıllık birikimini ve yapılacak restitüsyon projesine her türlü bilimsel desteği sağlayacağını söyledi. Prof. Dr. Pedersen, bu projede Bodrum adına çalışmaktan da gurur duyacağını söyledi.

Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Başkanı Özay Kartal de toplantıdaki konuşmasında başta sanayi sitesinin altındaki 3 bin 500 yıllık hipodrom olmak üzere Bodrum'u çevreleyen 8 kilometre uzunluğundaki antik sur duvarlarının ortaya çıkarılması, Yahudi mezarlığı ile kilisesinin restorasyonu, uluslararası Herodot Kültür ve Sanat Festivali, Myndos Kapısı'nın aydınlatılması, Herodot Tarih Enstitüsü'nün kurulması, ve yarımadanın bir çok yerine dağılmış olan antik eserlerin depodakilerle birlikte Miken Uygarlığı Açık Hava Müzesi'nde toplanması projelerinin hayata geçirileceğini söyledi. Kartal, "Herodot'un Bodrum'da doğduğunu, dünyanın yedi harikasından biri olan Kral Mausoleus'un mezarının Bodrum'da olduğunu bilmeyen Bodrum'da doğan veya yaşayan binlerce insan var. Bu nedenle öncelikle Kral Mausoleus'un mezarının birebir restitüsyonuna yaptırarak, Bodrum Limanı'ndan anıt mezara giden yolu açacağız. Bodrum'a gelen yüz binlerce turist burayı görmeden ülkelerine dönüyor. Vakıf olarak Bodrum'un geçmişteki tarihini kültürünü yediden yetmişe herkese anlatmak için bilim adamları, tarihçiler ve arkeologlar öncülüğünde Mayıs ayında düzenleyeceğimiz Uluslararası Mausoleus Çalıştayı öncesinde Prof. DR. Pedersen ve Prof. Dr. Lound, bizlere müthiş bir bilgilendirmede bulundu. Kendilerinin öncülüğünde yapacağımız çalıştay Kral Mausoleus'un mezarının birebir örneği olan restitüsyon projesi için çok önemli bir adım olacak" diye konuştu.

Kartal, Danimarkalı iki arkeolog ile yapacakları üç günlük çalışma kapsamında yarın (Salı) sabah CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon (CHP) ile Kral Mausoleus'un mezarında incelemeler yapılacağını da kaydetti.

DHA