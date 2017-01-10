Manisa'da FETÖ'den 9 kadına gözaltı

MANİSA'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde, FETÖ/PDY örgütünün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda, 9 kadın gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerinde operasyon yaptı. Örgütünün kadın yapılanmasına yönelik operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Toplam 9 kadın, gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



DHA