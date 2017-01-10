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Manisa Haberi: Manisa'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

android-time 12:14 10 Ocak 2017
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Manisa'da PKK operasyonu: 2 gözaltı
Manisa'da PKK operasyonu: 2 gözaltı

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, Ege Bölgesi'ne eylem için gelen PKK'lı teröristlere yardım yataklık yaptığı suçlamasıyla 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelindeki PKK/KCK'ya yönelik operasyonları sürüyor. Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Salih İlçesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Ege Bölgesi'ne eylem yapmak için gelen PKK terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen C.T. ile M.T.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

DHA

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