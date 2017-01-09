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Ankara Haberi: Meclis çevresinde 'anayasa değişikliği' önlemleri (2)

Meclis çevresinde 'anayasa değişikliği' önlemleri (2)

android-time 13:56 9 Ocak 2017
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Meclis çevresinde 'anayasa değişikliği' önlemleri (2)
Meclis çevresinde 'anayasa değişikliği' önlemleri (2)

 TOMA'LI, BİBER GAZLI, PLASTİK MERMİLİ MÜDAHALE

CHP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu, STK üyeleri ve avukatlardan oluşan grup, Meclis Dikmen Kapısı önünde anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşmeleri protesto etmek üzere toplanmak isteyince çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti.

Öte yandan polis ekipleri, Milli Müdafaa Caddesi üzerinde toplanarak, Meclis'in Dikmen Kapısı'na yürümek isteyen gruplara biber gazı, tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale etti.

DHA

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