Meclis çevresinde 'anayasa değişikliği' önlemleri (3) (Yeniden)

TOMALI VE GAZLI MÜDAHALE; 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen anayasa değişiklik teklifini protesto etmek isteyen çeşitli gruplara polis, izin vermedi. Çevik kuvvet ekipleri, Meclis'e yürümek isteyen gruplara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmeye başlanması beklenen anayasa değişiklik teklifini protesto etmek isteyen başta CHP Ankara İl Örgütü ve Ankara Barosu olmak üzere çok sayıda örgüt ve STK üyesi, Meclis'in Dikmen Kapısı için çağrı yaptı. Meclis çevresinde polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemi alarak, Meclis'e çıkan yolları bariyer ve TOMA'larla trafiğe kapattı. Genelkurmay Kavşağı'nda toplanmaya başlayan gruplar, çevik kuvvet ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Zaman zaman gruplar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.



CHP'Lİ TANAL: SİLAHLARIN GÖLGESİNDE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIYOR

Kavşağa gelen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise yolların kapatılmasına ve polis müdahalelerine tepki gösterdi. Tanal, "Burası dikkat ettiğimiz kadarıyla silahların gölgesinde anayasa değişikliği yapıyor. Silahların gölgesinde tüm sokaklar kapatılmış durumda. Biz daha fazla demokrasi istiyoruz. Biz daha fazla hukuk devleti istiyoruz. Daha fazla özgürlük istiyoruz. Silahların gölgesinde anayasa değişikliği yapılamaz. Burada avukatlar şunu istiyor. Barışçıl ve silahsız demokratik taleplerini dile getirmek için basın açıklaması yapmak istiyorlar. Bu ülkemize yakışmıyor. Bu terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramaz" diye konuştu. CHP'li Tanal, daha sonra polis müdahalesinin olduğu alana gitti. Burada müdahaleye engel olmak isteyen CHP'li Tanal, polis müdürüyle tartıştı.



CHP'Lİ VEKİLLERİN DE OLDUĞU GRUBA GAZLI MÜDAHALE

CHP'li milletvekilleri Engin Özkoç, Mahmut Tanal, Murat Emir, Eren Erdem, Necati Yılmaz, Nihat Yeşil ile Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran'ın aralarında bulunduğu STK'lar ve avukatlardan oluşan grup da Meclis'in Dikmen Kapısı'nda açıklama yapmak istedi. İçişleri Bakanlığı önünde durdurulan gruba polis ekipleri, kalkanlar ve biber gazı ile müdahale etti. Polis ekipleri ile grup arasında sert arbedeler yaşandı. CHP'li vekiller, arbede sırasında arada kaldı. Akay Kavşağı'na kadar uzaklaştırılan grup üyeleri, polise tepki gösterdi.



BARO BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Ankara Baro Başkanı Canduran, basın açıklamasının yaptırılmamasına ve polis müdahalesine tepki gösterdi. Canduran, "Biz Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarıyız. Bu meclis bizim de meclisimiz, buranın kapısına gelmek bizim de hakkımız, söyleyeceklerimizi dile getirmek bizim de hakkımız. Ama üstümüze başımıza bakın, biber gazlarıyla köpeklerle karşıladılar bizi. Hangi duygu ve düşünceyle biz kardeşiz diyebileceğiz. Hiç birimiz kötü niyetli değildik burada. Hepimiz iyi niyetliyiz. Bir takım değerlerimizi korumaya geldik buraya. Kimsenin düşmanlığıyla da burada karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ama ne yazık ki üzülüyorum. Türk polisi dediğimiz, onlar için canımızı vereceğimizi söylediğimiz arkadaşlarımız biber gazlarıyla köpekleriyle bizi kovaladılar" diye konuştu.

Açıklamayı yapacaklarını söyleyen Baro Başkanı Canduran, açıklamasını okumaya başladığı sırada çevik kuvvet ekipleri gruba tekrar müdahale ederek, kalabalığı bulundukları alandan uzaklaştırıldı.



TOMALI VE GAZLI MÜDAHALE; 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Kızılay'daki Milli Müdafaa Caddesi üzerinde toplanan kalabalık grup da Meclis'in Dikmen Kapısı'na gitmek istedi. Çevik kuvvet ekipleri ise barikat kurarak, gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Dağılmayan gruba çevik kuvvet ekipleri, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Grup ve polis arasında kovalamaca yaşanırken, bir kişi gözaltına alındı.

Ümit KOZANTahsin GÜNER-Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)

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