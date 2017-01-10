Mehmetçik, Hakkarili öğrencilere 200 bot ve kaban dağıttı

HAKKARİ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bazı hayırseverler tarafınan gönderilen 200 kışlık bot ve kabanı, kent merkezindeki 4 okuldaki maddi durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtıldı.

Zorlu kış şartlarında terörle mücadelede operasyonlarını aralıksız sürdüren Hakkari il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'de maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için de çalışma yaptı. Hakkari il Jandarma Komutanlığı, Türkiye'deki bazı hayırseverler tarafından gönderilen kışlık kaban ve bot bulunan kolileri teslim aldı. Gelen kolilerin içerisindeki 200 kışlık kaban ve bot, kent merkezindeki 4 okulda okuyan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtıldı. Kışlık kaban ve botları Mehmetçiklerin elinden alan öğrenciler, kendilerine soğuk kış günlerinde yardım eden Hakkari il Jandarma Komutanı ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

DHA