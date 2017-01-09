Meteoroloji'den İstanbul için uyarı 'Öğle saatlerine dikkat'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağını belirtti.

Yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



DHA