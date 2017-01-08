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Tokat Haberi: Meteoroloji'den Orta Karadeniz için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji'den Orta Karadeniz için yoğun kar uyarısı

android-time 15:25 8 Ocak 2017
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Meteoroloji'den Orta Karadeniz için yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den Orta Karadeniz için yoğun kar uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurdun Orta Karadeniz kesiminde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle don tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Orta Karadeniz kesiminde halen devam eden kar yağışlarının etkisini arttırarak bugün (Pazar) ve yarın (09.01.2017 Pazartesi) sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu, Tokat ve Amasya çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzerinde) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı çökmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

DHA

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