Microsoft’ta atama

Microsoft Türkiye Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Levent Erkan atandı.

Microsoft Türkiye’den yapılan açıklamada, Levent Erkan’ın Microsoft Türkiye Kamudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na getirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Erkan, Microsoft Türkiye bünyesinde kamu kurumlarının gücüne güç katacak teknolojik çözümlerin hayata geçmesine liderlik edecek, toplumsal faydaya hizmet edecek dijital dönüşüm projelerini yönetecek.

TED Ankara Koleji ve ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Levent Erkan, ABD’de bulunan SIU’da Ekonomi Master eğitimini en iyi ikinci dereceyi alarak tamamladı.

Erkan, 1996-2003 yılları arasında ABD’de değişim ve proje yönetimi alanlarında birleşme, satın almalar, bütünleşmeler, işletmeye alma, yeni ürün geliştirilmesi, IT ve finans projeleri, kurma, E-PMO ve şirketlerin yeniden yapılandırılması üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

(lı)

DHA