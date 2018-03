Milas'taki kuş cenneti sulak alanda avcılığa karşı eylem

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, kuş cenneti olarak bilinen sulak alanında avcılığa tepki gösteren hayvanseverler, eylem yaptı.

Resim, heykel, seramik ve el sanatları sanatçılarından oluşan Bargilya Sanatçılar Grubu, flamingo ve pelikan cenneti olan Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan Tuzla Sulak Alanı'nda yapılan avcılığa karşı bugün tepki eylemi gerçekleştirdi. Sulak alanın ortasındaki 300 yıllık eski tuz fabrikası önünde, basın açıklaması yapıldı. Tepkili hayvanseverlerden ressam Süheyla Akman, "Daha önce Bodrum'da oturuyordum. Ardından bu cenneti keşfedince, buraya geldim. Burası onlarca kuş ve balık türünün yaşadığı bir cennet. Ancak her geçen gün artan avcı sayısı nedeniyle, şu anda gördüğünüz gibi sürekli silah sesleri geliyor. Bir kuşa atış yaparken, diğer taraftan koruma altındaki flamingoları, pelikanları öldürüyorlar, yaralıyorlar. Kimin nereden atış yaptığı belli değil. Sulak alanın etrafı savaş alanı gibi. Bu katliamın durdurulması için sanatçılar olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Bargilya Sanatçı Gurubu'nun sözcüsü heykel sanatçısı Kemal Arıkan ise, "Burası tam bir cennet. Onlarca kuş ve balık türü, burada zengin besin öğeleri ile yavruluyor; yaşamını sürdürüyor. Göçmen kuşların katledildiği yerdeyiz. Burada avcılar, otomatik silahlarla kuralsız ve avcılığın kurallarını hiçe sayarak avlanıyorlar. Yani yaban ördeğini avlarken; flamingoları, allı turnaları, yalıçapkını ve pelikanları vuruyor. Doğal park olmasına rağmen, avcılık tam gaz sürüyor. Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan sulak alan, özellikle kış aylarında iç bölgelerden gelen kuşlara ev sahipliği mükemmel bir besin kaynaklığı yapıyor. Yasak avlanan hatta flamingo avlayan bazı avcıları, jandarma yakalayarak yasal işlem yaptı. Hemen her gün bir ölü veya yaralı kuş görüyoruz. Gördüğünüz gibi burası avcıların fişekleriyle dolu. Sanatçılar olarak her atılan bir silahta yüreğimiz cız ediyor. Bu ortamda sanatçının sanatını da icra etmesi mümkün değil. Yasal çerçevede avcılık yaparken, koruma altındaki canlılar da yaralanıp ölebiliyor. Bu nedenle bu bölgede avcılığın tamamen yasaklanması için imza kampanyası başlattık. Daha önceki Milas kaymakamını bilgilendirerek, bu konuda yardım istemiştik. Şimdi yeni gelen kaymakamımızı da bilgilendireceğiz. Bir süre avcılığın tamamen yasaklanması bekleyeceğiz. Aksi takdirde gerekli tedbirlerin alınması için daha geniş eylemler yapacağız. Bundan sonra gözümüz 24 saat sulak üzerinde avcılık yapanlarda olacak" dedi.

Açıklamalar yapılırken, alandan ylükselen silah sesleri tepkili topluluğu ürküttü. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce, alanın 2004'ten beri koruma altına olduğunu vurgulayan grup, yaklaşık yarım saat eylem ve inceleme yaptıktan sonra sessizce ayrıldı.

DHA