Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muğla Haberi: Muğla'ya 6 yıl sonra kar yağdı bazı ilçelerde okullar tatil edildi

Muğla'ya 6 yıl sonra kar yağdı bazı ilçelerde okullar tatil edildi

android-time 10:53 10 Ocak 2017
Haberler Son Dakika Haberi
Muğla'ya 6 yıl sonra kar yağdı bazı ilçelerde okullar tatil edildi
Muğla'ya 6 yıl sonra kar yağdı bazı ilçelerde okullar tatil edildi

MUĞLA'da 6 yıl aradan sonra bu sabah başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Menteşe, Seydikemer, Yatağan, Ula ve Kavaklıdere ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Muğla- Marmaris Karayolu, saat 05.00'ten itibaren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda ulaşım, ekiplerin çalışması sonucu saat 10.00'dan itibaren normale döndü.   
Ülkenin batı kesiminde de etkili olan kar, 6 yıl aradan sonra Muğla il merkezine de yağdı. Bu sabah başlayan kar yağışı, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kartopu oynayan vatandaşlar, kardan adam yaptı. Telefonlarına sarılan vatandaşlar, hatıra ları çektirdi.
Kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Menteşe, Seydikemer, Yatağan, Ula ve Kavaklıdere ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri ise kırsal mahallelerde ulaşıma kapanan yolları açmak için büyük çaba sarf ediyor.
KARAYOLUNDA ULAŞIM 5 SAAT AKSADI
Muğla- Marmaris Karayolu, Sakar Tepesi Mevkii'nde kar yağışı nedeniyle bugün saat 05.00'te ulaşıma kapandı. Yolda ulaşım, karayolu ekiplerinin çalışması ve yağışın yağmura dönmesi sonucu saat 10.00'dan itibaren normale döndü.

 

 

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar