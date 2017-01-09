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Balıkesir Haberi: Muhtar traktörle yolları açıyor

Muhtar traktörle yolları açıyor

android-time 11:49 9 Ocak 2017
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Muhtar traktörle yolları açıyor
Muhtar traktörle yolları açıyor

BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'nde bir muhtar, mahallenin yolunu kendi imkanlarıyla açınca halkın takdirini topladı.
Savaştepe'nin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı 3 çocuk babası 44 yaşındaki Mehmet Erdil, kar yağışının etkili olduğu kentte halkın mağdur olmaması için kolları sıvadı. Traktörün arkasına taktığı kazıma aletiyle mahallenin kapanan yollarını açmak için çalışmaya başladı. Saatlerdir karları temizlemek için çalıştığını söyleyen Muhtar Erdil, belediye ekiplerine yardımcı olmak istediğini belirterek, "Çocuklarımız yolların kardan temizlenmesiyle daha rahat bir şekilde okullarına gidip gelecek" dedi. Muhtar Erdil'in çalışması halktın takdirini topladı.

DHA

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