Okulun musluklarını çaldılar

KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde okula giren hırsızlar vanayı kapatarak tuvaletlerdeki 28 musluğu çaldı.

Olay, Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu'nda meydana geldi. Okula giren hırsızlar su vanasını kapatarak, 2 ve 3'üncü katlarda bulunan tuvaletlere girerek 15 lavabo ile 13 tuvalette bulunan muslukları çaldı. Muslukların çalınmasıyla ilgili incelemede bulunulurken, soruşturma başlatıldı. Okul yönetimi ise çalınan muslukların yerine yenilerini taktırdı.



DHA