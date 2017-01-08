Ordu’da 12 ilçede okullar kar nedeniyle 1 gün tatil edildi

ORDU’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilçede okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Ordu’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey’de okullar 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bazı mahalle yollarıda ulaşıma kapandı.

DHA