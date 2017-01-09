Samsun'da eğitime kar tatili

SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle, Terme, Vezirköprü, Havza, Kavak, Salıpazarı, Asarcık ve Ayvacık ilçelerinde eğitime yarın (10 Ocak) bir gün ara verildi. Çarşamba, Alaçam, Atakum, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullarda, Canik ilçesindeki bazı köy okullarında, İlkadım ilçesinde Çatkaya ilkokul ve ortaokulunda eğitime ara verildiği belirtildi.

DHA