İstanbul Haberi: Sanayi üretimi ve güvenlik endişeleri ile dolar ve euro tırmanıyor (3)

Sanayi üretimi ve güvenlik endişeleri ile dolar ve euro tırmanıyor (3)

– Küresel gelişmelerin yanında, sanayi üretiminin beklentilerin altında kalması, artan güvenlik endişeleri ve Moody's'in Türk bankalarına ilişkin raporu nedeniyle, dolar 3.73 lirayı ve euro da 3.93 lirayı aşarak yeni rekor düzeylere tırmandı.

ABD para birimi, haftanın ilk işlemlerinde geçen hafta test ettiği 3.6401 liralık zirveyi geride bırakarak 3.6576 liraya kadar tırmanan dolar, daha sonra yeni tarihi zirve 3.6774 liraya kadar çıktı. Dolar, sanayi üretiminin açıklanmasının ardından tırmanışını sürdürerek 3.7335 ile yeni rekor düzeye ulaştı.

Dolardaki tırmanışın da etkisiyle yükselen euro da, geçen haftaki 3.83 liralık rekorunu aşarak 3.8501 liralık yeni rekor düzeye çıkan euro da tarihi rekorunu 3.8706 lira ile tazeledi. Euro da, sanayi üretiminin açıklanmasından sonra 3.9310 lira ile yeni rekor düzeye çıktı.

Bu artışlar sonrası dolar ve euronun lira karşısındaki günlük artışı yüzde 2.5'i buldu.

Sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretiminde, Kasım'da aylık bazda değiş olmazken, madencilik ve imalat sanayideki gerilemeler nedeniyle yıllık bazda artış, yüzde 3.5 4.0 dolayındaki beklentilere karşın yüzde 2.7 düzeyinde kaldı.

Moody's'in Türk bankalarına ilişkin "kârlılık" uyarısı

Türk bankacılık sektörüne ilişkin bir rapor yayımlayan kredi derecelendirme şirketi Moody's, "Artmakta olan takipteki kredi oranları Türk bankalarının kârlılığı üzerinde ciddi bir etki yaratabilir" uyarısında bulundu.

Türk bankacılık sisteminde brüt takipteki kredi oranının bu yıl sonunda yüzde 4.0'ün üzerine çıkmasının beklendiği de belirtilen raporda, "yüksek enflasyon, liradaki değer kaybı" nedeniyle bankaların varlık kalitesine ilişkin gelişmelerde de kötüleşme beklendiğinin altı çizildi.

Raporda ayrıca "güvenlik ve jeopolitik nedenler"den kaynaklanan bozulmaların da Türk bankacılık sistemi için risk oluşturduğu vurgulandı.

ABD tarım dışı istihdam verisi etkili oldu

Dolar ve parite etkisiyle eurodaki hızlı tırmanışı, geçen Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi tetikledi. ABD verisi, tarım dışı sektörmlerde ücret artışlarında ilerlemeyi gösterdiği için, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın 2017 yılında öngörülenden de çok faiz artışına gitme olasılığını güçlendirdi.

Faiz artışının beklenenden de çok olma olasılığı, başta lira olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki satış baskılarını artırdı.

DHA