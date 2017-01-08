Sapanca'da kar güzelliği

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi kar yağışının ardından muhteşem güzelliğe büründü. Sapanca'ya gelenler gölün etrafında gezerek, karın yarattığı güzelliğin keyfini çıkardı.

Sapanca'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Sapanca'da kar kalınlığı 25 santime ulaştı. Sapanca'ya hafta sonu günübirlik tatil için gelenler gölün çevresinde yürüyüşe çıkarak, karın yarattığı muhteşem güzelliğin keyfini çıkardı. Vatandaşlar, Sapanca'ya beyaz örtünün çok yakıştığını söyledi. Vatandaşlar ve esnaf, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokakta yaşayan köpek ve kedilere yemek verirken, göldeki martılara da ekmek attı.

DHA