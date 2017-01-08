Şehit polis memuru Fethi Sekin'in ölen annesine ağıdı, yürek dağladı

İZMİR'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in, kanser nedeniyle 2 ay önce kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt, yürekleri dağladı.
Basın İlan Kurumu'nun (BİK) internet sitesinde yayımlanan ses kaydında Fethi Sekin'in, kanserden kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt yer aldı. Sekin'in şehit olamadan bir gece önce kuzeni Mustafa Sekin'e ses kaydını gönderdiği belirtildi. Şehit polis memuru şehit Fethi Sekin'in annesi için yaktığı ağıt ise şöyle:
Sen bu şehrin en güzelisin,
Sen yoksun diye çaresiz kaldık.
Sen bu şehrin en güzelisin,
Sen yoksun diye çaresiz kaldık.
Kapının önünde günden güne ölüyorum
Kapı burada, sen yoksun, gözükmüyorsun
Bugün cuma, sen mezardasın
Kalk anne, evimize gidelim
Babam evde yalnız kaldı
Anne anne, kurban anne
Babam evde yalnız kaldı
Anne anne, kurban anne
Rehberimde numaran
En üstte yazılı anne
Rehberimde numaran
En üstte yazılı anne
Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum
Sen cevap vermezsin diye
Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum
Senin sesini duyamam diye
Dünya malı ne şirindir
Anne anne kurban anne
Dedim gelin yapmayın böyle
Ben acını taşıyamadım
Acın kalbimde taşa döndü
Ben acını taşıyamadım
Acın kalbimde taşa döndü
Anne seni çok özledim
Anne anne kurban anne
Anne seni çok özledim
Anne anne hayran anne."
DHA