Tahtadan yaptığı fizik tedavi aletleri ile çocuğunu yürütmeye çalışıyor

NİĞDE'de özel güvenlik görevlisi 31 yaşındaki Furkan Çakmak, 'Serebral Palsi' hastası 8 yaşındaki oğlu Ali İhsan Çakmak'ı kendi yaptığı fizik tedavi aletleri ile yürütmeye çalışıyor.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde oturan Furkan Çakmak, Serebral Palsi hastalığından dolayı, doğuştan bacaklarını kullanamayan ve konuşma zorluğu çeken oğlu Ali İhsan için evinin bir odasını tahta ve demirden yaptığı aletlerle fizik tedavi merkezine çevirdi. Oğlunu kendi yaptığı aletlerle hareket ettirmeye çalışan Çakmak, şöyle dedi:

"Devletin karşıladığı 30 saat fizik tedavi yetersiz kalıyor. Kendi doktorum günlük 4-5 saat fizik tedavi görmesi gerektiğini söylüyor. Tedavi sürecinde maddi durumumuz kötüye gidince evimin bir odasını fizik tedavi merkezine çevirdim. Mersin, Niğde, Ankara ve diğer gittiğim yerlerde Fizik Tedavi merkezlerine gidip cihazlara baktım ve aynılarını yapmaya çalıştım. Çocuğun ayaklarını çalıştırmak için, belini kavrayıp desteklemesi için ve bir de yürüme bandı yaptım. Cihazların kendisini alamadığımız için böyle bir yol izledik. Faydasını gördük, eskiden daha kötüydü. Ama bir profesyonelin yaptığıyla bizim yaptırdığımız fizik tedavi bir olmuyor."

HOLLANDA BAŞBAKANINA MEKTUP YAZDI

Çocuğunun tedavisi için birçok araştırma yaptığını ve bu araştırmalar neticesinde, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bir üniversitenin tedaviyi gerçekleştirebileceğini söylediğini aktaran baba Çakmak, şöyle devam etti:

"Hollanda'daki üniversite tedaviyi yapmayı kabul etti. Ancak. maliyetli ve çocuğun geçmişine ait doktorlardan referans mektubu getirmemi istediler. Doktorlar kabul etmedi, Sağlık uygulama tebliğinde Türkiye'de tedavisinin yapılabileceği yazdığı için. Tedavisi burada yapılabiliyorsa burada yapılsın. Yapılamıyorsa Hollanda'ya sevk edilmesini yetkililerden istiyorum. Ayrıca oradaki tedavinin maliyeti de 200 bin Euro. Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye oğlumun durumuyla ilgili mektup yazdım. 2 ay sonra dönüş yaptılar. Mark Rutte'in özel yetki sahibi olmadığını, göçmen olarak başvuruda bulunmamı istediler. Bende ülkemi terk etmek istemediğim için kabul etmedim. Ben sadece tedavisini yaptırıp dönmek istiyorum."

DHA