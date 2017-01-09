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İzmir Haberi: Terör örgütü propagandası yapan 3 işçi adliyeye sevk edildi

Terör örgütü propagandası yapan 3 işçi adliyeye sevk edildi

android-time 11:26 9 Ocak 2017
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Terör örgütü propagandası yapan 3 işçi adliyeye sevk edildi
Terör örgütü propagandası yapan 3 işçi adliyeye sevk edildi

GEBZE- Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa'nın Orhangazi İlçesi'ndeki şantiyesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 3 işçi gözaltına alındı. İşçiler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı’nca Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu şantiyesinde çalışan işçilerin sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları istihbaratı üzerine yol inşaatında çalışan işçiler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Orhangazi’ye bağlı Gedelek Mahallesi ve Gemlik’in Kurtul Tüneli altındaki şantiyelerde bomba uzmanı köpekler ile arama yapılan arama sonrası Mehmet Ali K. ile kardeşi Orhan K. ve Süleyman A. gözaltına alındı.
Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı’na sorgulamaları yapılan 3 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

DHA

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