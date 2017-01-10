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İstanbul Haberi: THY: 300 uçuş yapılacak

THY: 300 uçuş yapılacak

android-time 00:05 10 Ocak 2017
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THY: 300 uçuş yapılacak
THY: 300 uçuş yapılacak

İSTANBUL'DA etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yüzlerce seferini iptal ederken, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün 79 sefer gerçekleştirdiklerini, yarın ise 300 uçuş planlandığı açıkladı.



Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Aşırı kar yağışı ve düşük görüş şartları kısıtlaması dahilinde Atatürk Havalimanı'ndan bugün 79 sefer icra edilmiştir. Atatürk Havalimanı'nda yoğun bir karla mücadele ve temizlik ile Salı günü 300 sefer icra edilmesi planlanmıştır. Web sitemizden takip lütfen" dedi.

DHA

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