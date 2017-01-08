THY 633 seferini iptal etti, gecikmeli seferlere başlandı

İSTANBUL’DA etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları hava trafiğini olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'ndan 628, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 5 olmak üzere iç ve dış hatlarda toplam 633 seferini iptal etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekiplerinin gece ve sabah saatlerinde yaptığı apron ve pist temizleme çalışmalarının ardından seferler gecikmeli olarak gerçekleştirilmeye başlandı.

EKŞİ, YOLCULARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Gece boyunca DHMİ ve ekiplerimizin yoğun çalışması ile Atatürk Havalimanı’ndan seferler 08.00 lokal itibariyle peyderpey yapılmaya başlanılacaktır. Dün İstanbul’a gelecek 74 uçağımız aşırı kar yağışı sebebiyle 12 ayrı havalimanına divert etmiş olup, 10 bin 271 yolcumuz otellere alınmıştır. Seferlerimizdeki iptaller sebebi ile 5 bin yolcumuz İstanbul’da otellere alınmıştır. İhtiyacı olan yolcularımıza 4 bin battaniye, çocuk bezi, mama ve süt verilmiştir. Gayretimize rağmen üzdüğümüz yolculardan özür dileriz” dedi.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndan yapılan uçuş seferlerinde aksamalar meydana geldi. Uçuşların iptali nedeniyle bazı yolcular otellere yerleştirilirken, bazıları ise terminalde sabahlamak zorunda kaldı. Sabah saatlerinde uçuşlara hazırlanan uçakların kapıları, gece etkili olan kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle açılmadı. Görevlilerce kapıların açılması için uçaklara de-icing (buzlanmaya karşı özel sıvı) işlemi uygulandı. Uçuşların iptali dolayısıyla yolcuların valizleri ise apronda üstü kapatılarak bekletildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş ve kalkışlarda sıkıntı yaşanmazken, Atatürk Havalimanı’nda ise uçuşların 40-45 dakika gecikmeli olarak gerçekleştirildiği öğrenildi.

SEFERLER GECİKMELİ GERÇEKLEŞİYOR

Türk Hava Yolları (THY) dün akşam yaptığı açıklamada sabah 09.00’a kadar Cidde, Paris, Münih, New york, Londra Heatrow, Madrid, Milano, Amsterdam, Düsseldorf seferleri haricinde tüm uçuşları iptal edildiğini duyurmuştu.

DHA