Tokat’ta okullara kar tatili

TOKAT’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, il genelinde okullar yarın için bir gün tatil edildi.

Kentte dün gece etkili olan sağanak yağış, bugün öğle saatlerinde kara dönüştü. Kent merkezinde yaklaşık 5 saat etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santim olduğu kentte vatandaşlar ise kara hazırlıksız yakalandı. Araçlarına zincir takmayan sürücüler zor anlar yaşadı. Şehirlerarası yollarda ise önlem alan trafik polisleri sürücüleri uyardı. Bu arada kentte olan etkili olan kar yağışı sonrası Valilik kadarıyla yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi.

DHA