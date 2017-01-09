Trakya'da okullar yarın da tatil

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yoğun kar yağışının ardından yaşanan dondurucu soğuk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edilen okullar valilikler tarafından yarın da tatil edildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi, özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında valilik kararı ile 10.01. 2017 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 10.01.2017 Salı günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "10 Ocak Salı günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı idari izinlidir" denildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.01.2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.

DHA