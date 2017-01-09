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Gaziantep Haberi: Tüfekle havaya ateş açtı, gözaltına alındı

Tüfekle havaya ateş açtı, gözaltına alındı

android-time 18:33 9 Ocak 2017
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Tüfekle havaya ateş açtı, gözaltına alındı
Tüfekle havaya ateş açtı, gözaltına alındı

GAZİANTEP'te, uyuşturucu aldığı öne sürülen 22 yaşındaki Hasan K., av tüfeğiyle havaya ateş açınca polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Güneş Mahallesi'nde oturan Hasan K., iddiaya göre, Yukarıbayır Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evine gelip birlikte uyuşturucu madde aldı. Hasan K., burada kime ait olduğu bilinmeyen tüfekle havaya rast gele ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda ihbar üzerine mahalleye gelen polisler Hasan K.'yı gözaltına aldı.  Ekipler, evde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

 

DHA

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