Tunca Nehri buz tuttu, karın keyfini çocuklar çıkardı

EDİRNE'de kar yağışı etkisini yitirirken, sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen soğuk hava nedeniyle debisi 9 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin yüzeyi ve kıyıları buz tuttu. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ise ellerindeki poşetlerle yokuşlardan kayarak karın keyfini çıkardı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de kar etkisini yitirirken yerini 'Sibirya' soğuklarına bıraktı. Gece yarısından itibaren sıfırın altında 12 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle debisi 9 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin kıyısı ve bazı yüzeyleri buz tuttu. Meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın kar yağışı beklenen kentte, gündüz hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 6 olarak ölçüldü.

ÇOCUKLARIN POŞETLİ KAR KEYFİ

Edirne Valiliği, dün yoğun kar yağışının ardından bugün için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Tatili fırsat bilen çocuklar ise karın keyfini yaşamak için sokaklara çıktı. Ellerine aldıkları poşetlerle yokuşlardan kayan çocuklar tatil günlerinde gönüllerince eğlendi, kartopu oynadı. Kar tatilini kar topu oynayabildikleri için sevdiğini söyleyen ortaokul öğrencisi Nesrin Yılmaz, "Okullar tatil olunca bize kar topu oynamaya çıktık. Şimdi poşetle aşağı kadar kayarak eğleniyoruz. Çok güzel ve keyifli oluyor" dedi.

DHA