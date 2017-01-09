Türk kuru yük gemisi komşuda karaya oturdu

YUNANİSTAN'ın İstanköy (Kos) Adası'nda, demir ve çelik yüklü, Türk bayraklı 'A Mert' adlı kuru yük gemisi karaya oturdu. Karaya oturan geminin iki Türk gemisi tarafından kurtarılmaya çalışıldığı bildirildi.

Yunan "www.vimatisko.gr" internet sitesinin haberine göre, İzmir'in Aliağa İlçesindeki Nemrut Limanı'ndan yüklediği demir ve çeliği İskenderun Limanı'na götürmek üzere denize açılan 110 metre uzunluğundaki 'A Mert' isimli kuru yük gemisi, bu sabah Yunanistan'ın İstanköy Adası, Kumburnu Mevkisi'nde, kıyıdan 500 metre açıkta karaya oturdu. Dümeninin kitlenmesi sonucu sürüklenerek karaya oturduğu belirlenen, içinde 14 Türk personeli bulunan geminin, iki Türk gemisi tarafından kurtarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 'A Mert' gemisinin karaya oturduğu Kumburnu Mevkisi'nde geçen 27 Aralık'ta da 28 metre uzunluğundaki 'Alcatras' isimli Türk balıkçı teknesi karaya oturmuştu.

DHA