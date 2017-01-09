Uludağ’da kar bereketi

TÜRKİYE’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da son yılların en karlı sezonu yaşanırken, haftasonu tatilcilerle doldu. Dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı 2 metre 60 santime ulaştı.

Tatilcilerin ‘Beyaz Cennet’ olarak adlandırdığı Uludağ, sömestir öncesi hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 2 metre 60 santim olarak ölçüldüğü Uludağ’da, pistlerin kayak yapmak için elverişli hale gelmesi tatilcileri sevindirdi.

Uludağ'da, jandarma zincir takmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Buzlanma nedeniyle kayan veya kara saplanan araçlar ise çekiciler ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılıyor. Uludağ-Bursa karayolunun kapanmaması için Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 24 saat aralıksız olarak çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Uludağ'daki kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. Uludağ'da 6 bin 500 yatak kapasiteli 30'a yakın otel ve misafirhane ile kafeterya bulunuyor.

DHA