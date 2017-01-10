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Sivas Haberi: Uyuşturucu operasyonunda F serisi 1 dolarlar ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda F serisi 1 dolarlar ele geçirildi

android-time 11:37 10 Ocak 2017
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Uyuşturucu operasyonunda F serisi 1 dolarlar ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda F serisi 1 dolarlar ele geçirildi

KAYSERİ'de polis, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
İL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas Caddesi üzerinde bulunan restoran ve Kayseri plakalı araç içinde yaptıkları aramada toplamda 100 gram metamfetamin, F serisi iki adet 1 dolar, 2 adet ruhsatsız tabanca, bir adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 10 bin lira ele geçirdi. Polis, A.G., M.D. ve B.A.'yı uyuşturucu ticareti iddisıyla gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

DHA

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