Yalvaç'ta eğitime kar tatili

ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde merkeze bağlı belde ve köylerle taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bugün ara verildi.

Yalvaç'ta bir süredir etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Aralıklarla süren yağış nedeniyle ilçe merkezine bağlı kasaba ve köylerle taşımalı eğitimle ilçe merkezine gelen ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler için bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. İlçe genelinde ise engelli öğrenciler için tatil kararı verildi.

DHA