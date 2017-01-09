Yüksekova'da 1 PKK üyesi tutuklandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri'nde polis ve Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 'PKK terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Konu ile ilgili Hakkari Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada 8 Ocak günü İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan yol kontrolü sırasında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı anlaşılan 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine 1 kişinin de Yüksekova'da yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

DHA