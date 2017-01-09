Meclis Başkanı yeniden yoğun bakımda

Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan ve Ankara Güven Hastanesinde tedavi gören TBMM Başkanı İsmail Kahraman dün yeniden fenalıştı ve yoğun bakıma servisine alındı. Bugünkü tarihi oturumda Kahraman'ın yerine kimin vekalet edeceği ise tartışmalara neden oldu.

Pakistan ziyareti sırasında içtiği bir sudan dolayı başlangıçta rahatsızlanan ve verilen ilaçlara rağmen rahatsızlığı daha da artan Kahraman, Güven Hastanesinde ameliyat edilmişti. Normal odaya alınmasına rağmen rahatsızlığı geçmeyen İsmail Kahraman yeniden yoğun bakım servisine alındı. Türkiye’nin geleceğiyle yakından ilgili olan Anayasa görüşmelerine katılamayacak olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın oturumu yönetle olanağı da bulunmuyor. Bu da Meclis’te farkıl bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çünkü Kahraman’ın yerine bir başkan vekilinin görev yapması gerekiyor. Bu vekil AKP’den olursa ‘evet’ oyu, CHP ya da HDP’den olursa ise ‘hayır oyu’ eksilecek. AKP’lilerin bu yüzden bir CHP’li ya da HDP’li başkan vekilinin Kahraman’a vekalet etmesini istedikleri, bu partilerin ise buna karşı çıktıkları öğrenildi.