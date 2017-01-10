Suriye’de kaybolan askerlerin şehit olduğu açıklandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir buçuk ay önce kaybolan ve sonrasında IŞİD tarafından rehin alındıkları değerlendirilen Astsubay Kıvanç Kaşıkçı ile Muhammed Duran Keskin'in cezaneleri Kilis'e getirildi. Ailelerine de 'oğlunuz şehit oldu' açıklaması yapıldı.

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 98’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile irtibatı kesilen ve kendilerinden 1,5 aydır haber alınamayan Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı ile Adanalı Astsubay Muhammed Duran Keskin’in şehit oldukları açıklandı. Şehit askerlerin kaybolduktan sonra IŞİD tarafından kaçırıldıkları değerlendiriliyordu.

Kıvanç Kaşıkçı’nın şehit olduğu haberi, Çanakkale Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi’nde oturan ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ve

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel verdi. Haberin ardından baba ocağı derin bir sessizliğe büründü.

Yoğun kar yağışına rağmen şehidin yakınları ve arkadaşları da ailenin acısına ortak olmak için eve geldi. Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şehit evine ise dev Türk bayrağı asıldı.

Muhammed Duran Keskin'in, Adana'daki ailesine de akşam saatlerinde şehadet haberi verildi. Babasını 4 yıl önce kaybeden ve kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile geçen yıl evlenen 28 yaşındaki Muhammed Duran Keskin'in, şehadet haberi oturduğu Yeşilolba Mahallesi'nde askeri yetkililer tarafından anne Elif Kesin'e söylendi. Muhammed Duran Keskin'in şehit olduğu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri, acılı aileye destek olmak için şehidin baba evine geldi.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

2 askerin naaşı sabah saatlerinde getirildikleri Kilis’ten Gaziantep’e getirilerek memleketlerine uğurlandı. Bu sabah Gaziantep Asri Mezarlığında cenaze işlemleri tamamlanan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin ve Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı’nın cenazeleri Gaziantep Havalimanına getirildi. Havalimanında gerçekleşen uğurlama töreninin ardından Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın naaşı Çanakkale'ye, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin'in naaşı ise Adana'ya gönderildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçakla Adana ve Çanakkale’ye gönderilen şehit askerlerin Gaziantep Havalimanı’ndaki uğurlama törenine Vali Vekili Alaaddin Serdar Polat, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve diğer idari amirler katıldı.

FIRAT KALKANI’NDA ŞEHİT SAYISI 49 OLDU

Öte yanan geçen yıl 24 Ağustos’ta başlatılan ve 140’ıncı gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan asker sayısı da son cenazelerle birlikte 49’a yükseldi.