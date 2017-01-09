Sürmene yangını Meclis gündeminde

CHP'li Fikri Sağlar Sürmene'de çıkan yangın ile ilgili verdiği soru önergesinde, "Çamburnu gibi doğa harikası bir yere Araplar'ın beş yıldızlı oteli yakışır mı?" dedi.

CHP Mersin milletvekili Fikri Sağlar, Trabzon Sürmene Çamburnu mevkiinde meydana gelen orman yangının “Şaibeli” olduğunu savunarak, “Karadeniz'de kış günü orman yangını, tarihte bir ilk. Benzin döksen kış günü alevler söner. Yangın 7 yerde birden çıkmış” dedi.

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SÖZCÜ'ye konuşan Sağlar, ‘'Trabzon Akyazı Stadının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bölgeyi helikopterle gezen Katar Emiri'nin bu ziyaretinden kısa bir süre sonra böylesi bir yangının olması, rant iddialarını da beraberinde getirmiştir'' dedi. Sağlar, Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye verdiği önergede de şu soruların yanıtını istedi

– Yangının yedi ayrı yerde çıktığı doğru mudur? Doğru ise nasıl aynı anda 7 ayrı yerde yangın çıkmıştır?

– Şenol Güneş Stadı’nın açılacağı gün, Katar Emiri’nin helikopter ile bölgeyi dolaşmasının yangınla bağlantısı olabilir mi?

– Çamburnu gibi doğa harikası bir yere Araplar’ın beş yıldızlı oteli yakışır mı?

– Benzin döksen, benzin bitince alevler söner, kış vakti bu yangın neyin nesidir?