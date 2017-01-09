Ulaştırma Bakanı’ndan İngiliz bayrağı logolu mont açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Sarıkamış şehitleri anma töreninde giydiği kolunda İngiliz bayrağı logolu ve çok pahalı mont konusunda çok eleştirilmişti. Arslan, montun kendisine ait olmadığını organizasyonu yapan firma tarafından dağıtıldığını söyledi.

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Arslan Sözcü.com.tr’ye yaptığı açıklamada montun kolundaki logoyu da ancak yürüyüş başladıktan sonra farkkettiğini vurguladı. Uluştarma Bakanı, “Çok üzgünüm biz birlik beraberlik mesajı vermek için oradaydık. Bunun için de ay yıldızlı bere ve atkıyı taktık. Benim soğuktan çok daha korunaklı bere ve atkım olmasına rağmen herkesle birlikte o ay yıldızlı bere ve atkı ile birlikte yürüdüm. Mont organizasyon komitesi tarafından etkinliğe katılanlara yürüyüş öncesinde dağıtıldı, yürüyü sonunda da zaten teslim aldılar” diye konuştu.