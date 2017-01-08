Vali Ercan Topaca açıkladı! Ankara’da bugün okullar tatil mi sorusu yanıtını buldu

Ankara Valisi Ercan Topaca Twitter hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile birlikte 'Ankara'da bugün okullar tatil olacak mı?' sorusu yanıtını buldu. Vali Topaca, Ankara'da bugün okulların tatil olmadığını açıkladı.

Türkiye yoğun kar yağışının etkisi altında… Birçok ilde kar tatili haberleri de peş peşe gelmeye başladı. İstanbul’da okulların tatil olmasının ardından gözler Ankara’ya çevrilmişti. Ankara’da okullar tatil olacak mı? sorusu da cevabını buldu. Ankara Valisi Ercan Topaca öğrencilerin twitter’dan ‘Okullar bugün tatil mi?’ sorusu üzerine “Sevgili öğrenciler Meteorolojik verilere göre, Ankara’da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. İyi dersler” yanıtını verdi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının trafik ve yaya ulaşıma engel olmaması için ekiplerin, 3 vardiya halinde 7/24 görev başında olduğunu bildirdiler. Yetkililer, dün akşam saatlerinde başlayan, ancak karın kesilmesinin ardından, hava sıcaklığının düşmesiyle buzlanan yollarda tuzlama yapıldığını belirterek, sabah saatlerinde de kar yağışının artmasıyla, araçlar ve yaya ekiplerle hem yollarda hem de merkezi noktalardaki kaldırımlarda küreme çalışmaları yapıldığını söylediler.

Ankara’da öğrencilerin gözü Vali Ercan Topaca’ya çevrilmişti. Vali Topaca’nın kendisine gelen mesajı paylaştığı görüldü. O mesajda “Camdan bugün bakma valim. Gönlümüzü yakma valim. Bu gece kar yağdı say. Gel okulları tatil eyle’ yazdığı görüldü.

Vali Topaca'nın mesajını yorum yağmuruna boğan öğrencilerin attığı bazı tweetler ise şöyle:

“@xperfectdemz: Daha saat erken hemen karar vermeseydin keşke

@pinkyqueenx Bir tatil için tadımız kaçmasın valicim tatil yapıver

@xburaky: Valim camdan penguen girdi ya nasıl tatil olmaz

@EyupSaidKarasu: Yağsın kar taneleri koca koca, Tatil için sevinsin öğrenci hoca, Ankara soğuğuyla meşhurdur Ne olur tatil yap Ercan Topaca!

@iremdilaraa: Kuzenim yazmış de lütfen.”