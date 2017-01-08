Yaralı avukatlar yoğun bakımda dehşeti anlattı

Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki saldırıda yaralanan avukatlar Bülent Karagöz ve Gökhan Mertol'u hastanede ziyaret ettik...

Önceki gün Bayraklı’daki izmir Adliyesi’nde meydana gelen bombalı terör saldınsında polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 9 yurttaşımız da yaralanmıştı. Patlamada yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülen ve zorlu bir ameliyat yapılan 44 yaşındaki avukat Bülent Karagöz’ün yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor. Patlamanın etkisi ile göğsüne çok sayıda şarapnel saplanan Karagöz’ün bir dizi ameliyata daha alınması planlanıyor.

Bombanın patlaması ile yaralandıktan sonra çatışmamn ortasmda kalan ve çok kan kaybeden Karagöz, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: “Adliye ana binasından ek binaya giderken polis kontrol noktasını 7-8 metre geçmiştim. Şehit düşen kahraman polisimizin sesini duydum. Dönüp baktığımda bir araç polisimizi altına almıştı. Daha sonra araçtan bir kişi inip koşarak uzaklaşmaya başladı. Koşmaya başlamasından iki üç saniye sonra da patlama oldu. Büyük bir gürültü ile beraber alevler çıktı. Havadan parçalar yağıyordu. Daha sonra araç parçalanıp yanmaya başladı. Ben patlamanm etkisi ile savruldum. Yerdeyken silahlı çatışma başladığını duydum. Silah sesleri bir süre devam etti. 0 arada artık kurşun ya da şarapnel parçasının sol kasığımdan vücuduma girdiğini fark ettim. Çok kan kaybettim.”

KİTAP KURTARDI

Başını elleri ile kapatarak korunduğunu belirten Karagöz, “Sol taranmda çantam, içinde kalın bir kitap vardı. Sonra gördüm ki, kitapta büyük bir delik var. 0 kitap olmasaydı şarapnel karruma isabet edecekti” dedi.

24 yaşındaki avukat Gökhan Mertol da olay anında adliyeye gidiyordu. Patlamanın ardından beline ve kalçasına şarapnel parçaları isabet etti.

Mertol şöyle konuştu “O gün adliyeye geldim, otomobili park ettim, araçtan inip yürümeye başladığımda arkadan bir ses duydum. Sanınm yaralanan polis arkadaşımm sesiydi. ‘Bomba’ diye bağırdı. Patlatılar aracın 15-20 metre ilerisindeydim. 10 saniye önce o noktadan geçmiştim. Patlama ile beraber yere savruldum. Araç ve şarapnel parçalan etrafa dağldı. Etraf toz, duman içinde kaldı. Vücudumda bir sıcaklık hissettim. Baktığımda kanlar akıyordu.”