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Yarın okullar tatil mi? İstanbul valisi Vasip Şahin Twitter’dan açıkladı!

Meteoroloji İstanbul için kar yağışının devam edeceğini bildiriyor. Yani 9 Ocak Pazartesi de kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul valisi Vasip Şahin yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı sorusna Twitter'dan yanıtladı!

android-time 12:38 8 Ocak 2017
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Yarın okullar tatil mi? İstanbul valisi Vasip Şahin Twitter’dan açıkladı!
Meteoroloji İstanbul için kar yağışının devam edeceğini bildiriyor. Yani 9 Ocak Pazartesi de kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul valisi Vasip Şahin yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı sorusna Twitter'dan yanıtladı!

İstanbul’da Cuma gecesi başlayan kar yağışı bugün yani Pazar günü de etkisini sürdürüyor. Tabii kar yağışının sürmesi ve meteorolojinin yağışın Çarşamaba’ya kadar süreceğini açıklaması öğrencileri kar tatili beklentisine soktu.  İstanbul’da öğrenciler kar tatili umuduyla İstanbul Valisi Vasip Şahin’e Twitter üzerinden mesaj yolladıklar. Hatırlanacağı gibi gerek yılbaşı öncesi ve sonrasında kar yağışı beklendiği gibi olmamış ve İstanbul’da okullar tatil edilmemişti. Sonunda İstabnullu öğrenciler istediklerini aldıklar. 9 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da okullar tatil olacak mı sorusunu cevaplayan Vasip Şahin İstanbul’daki okullar için kar tatili açıklaması yaptı.

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ÇOCUKLARIN İSTANBUL VALİSİNDEN KAR TATİLİ İSTEĞİ

Ne İstanbul Valiliğinin resmi internet sitesinde ne de İstanbul Valisi Vasip Şahin’in resmi Twitter hesabında henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yer alıyor. Vasip Şahin son olarak Twitter hesabında İstanbul’da kar yağışı nedeniyle yapılan yol çalışamaları hakkında bilgi vermiş. Tabii henüz bir açıklama olmadığını gören öğrenciler Twitter’dan valiye mesaj göndererek kar tatili isteklerini iletiyorlar. İşte İstanbullu öğrencilerin İstanbul’da okulların tatil edilmesi isteklerini ifade ettikleri tweetlerden örnekler…

THY’DE SEFERLER İPTAL

Yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler kar tatili beklerken THY’den iptal açıklaması geldi. THY 8 Ocak Pazar günü saat 17.00’ye kadar olan tüm iç hat seferlerinin ve 471 dış hat seferinin iptal edildiğini açıkladı.

KAR YAĞIŞI DAHA NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava tahmini haritasına göre ise; İstanbul'da kar yağışı zaman zaman azalsa da 3 gün daha devam edecek. Çarşamba ve perşembe günler ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uyarısını ‘ekstrem soğuk hava dalgası'olarak duyurdu. Bu uyarı hava sıcaklığınının -10 dereceye düştüğü zamanlarda yapılıyor.

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Son güncelleme: android-time 15:4308.01.2017
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