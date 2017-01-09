Yurt kar işgali altında, kimi eğlendi kimi mahsur kaldı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeni ile birçok ilde vatandaşlar zorluk yaşıyor. Yoğun kar altında kentler okulların tatil edilmesinin keyfini yaşarken, işlerine ulaşmaya çalışan büyükler yollarda kaldı. Şanlıurfalılar ise kentlerinde açılan kayak merkezinde acemiliklerini attı.

ŞANLIURFA’DA KAYAK KEYFİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek kayak merkezi olan 1919 rakımlı Karacadağ'da kayak sezonu açıldı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve bölgede tek kayak merkezi olan Karacadağ, son dönemlerde kış turizminin ilgi çeken merkezlerinden birisi oldu.

Her gün yüzlerce kişi kayak yapmak için bölgede ‘Güneydoğu'nun Uludağı' olarak adlandırılan 1919 rakımlı Karacadağ'ı ziyaret ederken, kar kalınlığının 35 santimetreyi bulduğu bildirildi.



Konaklama tesislerinin bulunmadığı merkeze günübirlik gelen çok sayıda kayaksever, kayak yapmanın yanında mangal yapıp temiz havada stres atma imkânı buldu.

Kayak yapmaya çalışanların düşme anları ve yaşadıkları komik durumlar izleyenleri kahkahaya boğarken, merkezde kiralık olarak verilen naylon kızaklarla kaymaya çalışan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Yöresel kıyafet ve şalvarlarla kayak yapan bazı vatandaşlar ise profesyonel kayakçıları aratmadı.

Özellikle hafta sonu kayak merkezine Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan gelenler, keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

ULUDAĞ -17 DERECE

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezi Uludağ’da son yılların en karlı sezonu yaşanıyor. Dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece oldu. Kar kalınlığı 2 metre 60 santime ulaştı.





ADANA’DA KAR VE TİPİ OKULLARI TATİL ETTİRDİ

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezi ve mahallelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kar ve soğuk hava Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle mahallelerde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı.

Dün geceden itibaren karla birlikte başlayan tipi, mahalle yollarının tamamının kapanmasına neden oldu.

Yetkililer yolların açılması için gece-gündüz çalışma yürütüyor ancak tipi nedeniyle açılan yollar geri kapanıyor. Bu nedenle ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Tufanbeyli-Kayseri ve Tufanbeyli-Saimbeyli arasındaki yollarda ise karayolları ekipleri gece-gündüz karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Tufanbeyli-Saimbeyli arası Obruk mevkisinde kapanan yol, karayolları ekipleri tarafından greyderlerle açıldı.

Okullar bugün tatil olunca kızağını alan çocuklar kayarak eğlendi.

ANTALYA’DA KAR NÖBETİNDE

Antalya'nın Kaş ilçesi Kuruova Beli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Jandarma ve karayolları ekiplerinin müdahalesi sonucu trafiğe açılan yol, kar yağışının devam etmesiyle sürücülere yine de zor anlar yaşattı.

Kaş Gömbe Mahallesi ile Elmalı ilçesini bağlayan karayolunun 50'nci kilometresi, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ve Jandarma ekipleri, kardan kapanan yolu açma çalışması gerçekleştirdi. 1560 rakımlı Kuruova Beli'nde 40 santime kadar çıkan kar seviyesi, sürücülere de zor anlar yaşattı. Yola hazırlıksız çıkan bazı sürücüler yolda kalırken, jandarma trafik ekiplerinin yardımıyla yoluna devam edebildi. Bazı sürücülere ise jandarma tarafından lastiklerine zincir takıldı.

Jandarma, Gömbe-Elmalı yolu güzergahına gidecek olan sürücüleri, tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TOKAT’TA KAR ESARİ EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ

Tokat'ta kar esaretini eğlenceye dönüştüren üniversite öğrencileri kar topu oynadı.

Tokat'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tokat-Sivas kara yolu, Tokat-Niksar kara yolu ve çevre yolunda ulaşımda aksamalar yaşanırken, birçok kaza meydana geldi. Yüzlerce köy yolunun kapandığı Tokat’ta ilk ve orta dereceli okullar il genelinde tatil edilirken, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde finaller ileri ki bir tarihe ertelendi. Günlerdir kar yağışını bekleyen öğrenciler ise kar esaretini eğlenceye dönüştürdü. Gece saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda kar topu oynamak için bir araya gelen öğrenciler stres attı. Finallerin ertelenmesi nedeni ile ayrı bir sevinç yaşayan gençler karın tadını çıkardı. Kar keyfi yaşayan 4 yaşındaki Duru Beyza’da farklı bir sevinç yaşadı. Beyaz örtünün oluşturduğu manzarayı ölümsüzleştirmek istemeyenler ise bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Tokat Belediyesi ekipleri ise kaldırımlar ve ana arterlerde kar temizleme çalışması yaptı.

SİVAS’TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Sivas’ta olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi

Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki okullar yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü 1 günlüğüne tatil edilmiştir” denildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de bugün idari izinli sayılacak.

KAHRAMANMARAŞ’TA KAR ESARETİ

Kahramanmaraş'ta etkili olan yoğun kar yağışı Kayseri yolunu trafiğe kapattı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği karayolunda yolcu otobüsleri ve onlarca otomobil yolda kaldı.

Kar ve şiddetli tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken temizleme araçlarının da yolda kalmasıyla, karayolu üzerinde seyahat eden yolcular güzergah üzerinde yer alan dinlenme tesislerine alındı.

Yetkililer, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunu temizlik çalışmaları tamamlanana kadar geliş ve gidiş istikametine kapattı.

Yolda kalan sürücülerin imdadına Kahramanmaraş off-road ekipleri yetişti. Mahsur kalan sürülere su ve gıda desteği yapan off-road sürücüleri, yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlara yardım etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri karayolu trafiğe açmak için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.