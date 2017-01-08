1929 yılda çekilmiş kardanadam fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada yayınlanan ve 1929 yılına ait olduğu iddia edilen kardanadam fotoğrafı günün konusu oldu.

Sosyal medya bugün paylaşılan 1929 yılında yapılmış olduğu iddia edilen kardanadamı konuşuyor. 1929 yılında kardan adamla çekilmiş olduğu iddia edilen eski fotoğraf sosyal medyada günün konusu oldu.

Yapılan kardan adamı kullanıcılar ‘godzilla’ya benzetirken, insanların o soğukta ceketle fotoğraf çektirmesi de şaşkınlık konusu oldu.

İşte 1929 yılında İstanbul’da yapılan kardanadamın fotoğrafı…

İŞTE EKŞİ SÖZLÜK’TE FOTOĞRAFA GELEN YORUMLAR:





