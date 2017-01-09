Hac kayıt yenileme başladı! 2017 Hac kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

2017 yılı için Hac kayıt yılı yenileme bugün itibariyle başladı. Diyanet İşler Başkanlığı, 2017 Hac görevini yerine getirmek isteyenler için yaptığı duyuruda Hac kayıt yenilemenin bu sene otomatik olarak yapılmayacağı ve kişilerin elektronik ortamda veya şahsen kendileri yapmak zorundalar. Peki Hac kayıt yenileme nasıl yapılır? Hangi belgeler gerekli? Ve Hac kayıt yenileme ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

2017 Hac kayıt yenileme bugün başladı. Hac kayıt yenileme, daha önce Hac farizesi için başvurmuş olanlar için geçerli. 9 Ocak Pazartesi itibariyle başlayan Hac kayıt yenileme, 31 Ocak Salı gününe kadar devam edecek. 2017 Hac kayıt yenileme işlemi yapmak isteyenler nasıl ve nereden yapacaklar ayrıntılarıyla haberimizde. Hac kayıt yenileme otomatik olarak yapılmayacağı için kayıt yenilemek isteyenler internetten veya şahsen başvurarak yapmak zorundalar. Hac kayıt yenileme için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak yönergeleri takip etmeniz yeterli olacaktır.

2017 HAC KAYIT YENİLEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNCEKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRANLAR (KAYIT YENİLEME)

1- Hac Konaklama türlerinde değişikliğe gidildiğinden dolayı 2016 yılı hac kurasına katılıp hacca gidemeyenler; 09 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Hac konaklama tercihini belirleyerek ;

a- Kayıt Yenileme işlemlerini Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda,

b- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek, kayıt yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.

2- 2017 yılı için otomatik kayıt yenileme yapılmayacaktır.

3- Kayıt yeniletmeyenler 2017 kura çekimine dahil edilmeyecektir.

4- Kayıt yenileteceklerden; geçmiş yıllarda yapmış oldukları il, ilçe ve kuraya birlikte gireceği kişilerde, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler 09- 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri yapabileceklerdir.

2017 HAC KAYIT YENİLEME SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEMELERDE ORTAK KRİTERLER

1- Konaklama Türleri

a) Oda Tercihli Konaklama Türü:

* Mekke-Medine’de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım

mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

* Mekke’de Mescid-i Harama en fazla 7 km. Medine’de ise Merkeziye’de veya Mescid-i Nebeviye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

* Sabah kahvaltısı, ve akşam yemeğini tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

b) Otel Konaklama Türü:

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

* Otel-1 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Harema en fazla 700 metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde

konaklama yaptırılacaktır.

* Otel-2 konaklama türünde; Mekke’de Mescid-i Harama en fazla 1000metre mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde

konaklama yaptırılacaktır.

2- Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılacaktır.

3-Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hac kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

4-Kesin kayıt tarih ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacaktır.