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Ayakkabılarınızın su almasını bu yöntemle engelleyebilirsiniz!

Kış aylarında giydiğiniz ayakkabılarınız su mu geçiriyor? İşte ayakkabılarınızın su almasını engelleyen yöntem...

android-time 20:56 8 Ocak 2017
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Kış aylarında giydiğiniz ayakkabılarınız su mu geçiriyor? İşte ayakkabılarınızın su almasını engelleyen yöntem...

Severek aldığınız ayakkabınızın su alma sorununu evinizde bulunan malzemelerle çözmeniz mümkün. Yağmurlu havalarda ayakkabınızın su almasını istemiyorsanız ihtiyacınız olan bir mum ve saç kurutma makinesi…

MUMU AYAKKABINIZA SÜRÜN 
Öncelikle mumu bez ayakkabınızın su almamasını istediğiniz bölgesinin üzerine sürüyorsunuz. Daha sonra mum sürdüğünüz bölgeyi saç kurutma makinesiyle kurutuyorsunuz. Artık ayakkabılarınızı yağmurlu havalarda bile giyebilirsiniz.

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