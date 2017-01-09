Köpeği dile getiren klarnetçi!

İzmir, Alsancak’ta yaşanan bu samimi görüntüler sosyal medyada paylaşılma rekoru kırdı.

Şimdilerde sosyal medya geride bıraktığımız yılın son aylarından paylaşılan bir video ile çalkalanıyor. İnsan ve hayvanlar arasındaki dostluğun göstergelerinden olan bu videonun çekildiği yerse İzmir – Alsancak… Sokakta klarnetiyle duygusal nağmeler çalan ve çevresindekilerin de dikkatini çeken müzisyen yanındaki köpeğin de beğesini kazanmış olsa gerek ulumalarıyla ona eşlik etmekten geri durmuyor. Klarnetçinin ve köpeğin adeta düet yaptığı bu video, şimdilerde paylaşım rekoru kırıyor.